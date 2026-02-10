Cómo una taza diaria de café puede ayudar a proteger el cerebro del deterioro cognitivo

La evidencia científica apunta a que la cafeína, en cantidades moderadas, podría desempeñar un rol protector frente al deterioro cerebral.

Beber café y té con cafeína de forma moderada podría estar asociado con un menor riesgo de demencia y un deterioro cognitivo más lento, según un amplio estudio publicado por la Revista de la Asociación Médica Estadounidense JAMA.

La investigación evaluó a 131.821 personas y encontró que quienes consumían entre dos y tres tazas diarias de café con cafeína, o té con cafeína, presentaban entre un 15% y un 20% menos riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes consumían poca o ninguna cafeína.

Asimismo, la investigación analizó datos de dos grandes estudios estadounidenses de seguimiento a largo plazo, el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study, y encontró múltiples variables que pueden influir en la salud cerebral, como enfermedades previas, uso de medicamentos, alimentación, nivel educativo, tabaquismo y antecedentes familiares.

Los resultados se mantuvieron incluso en personas con predisposición genética al Alzheimer u otras demencias. En contraste, no se observaron beneficios asociados al consumo de café descafeinado.

Cómo una taza diaria de café o té con cafeína podría ayudar a proteger el cerebro del deterioro cognitivo

Además de los diagnósticos de demencia, los investigadores evaluaron el deterioro cognitivo subjetivo y pruebas objetivas de función cerebral en un subgrupo de participantes. Quienes consumían más cafeína reportaron menos problemas de memoria y obtuvieron puntuaciones ligeramente mejores en pruebas cognitivas, lo que equivale a un envejecimiento cognitivo más lento, estimado en unos siete meses menos en mujeres mayores de 70 años.

Aunque los hallazgos no prueban una relación causal directa, los expertos consideran que la evidencia es sólida y biológicamente plausible.

De acuerdo a la investigación publicada por Nytimes, el café y el té contienen cafeína y polifenoles que podrían proteger el cerebro al reducir la inflamación, el estrés oxidativo y mejorar la salud vascular y metabólica.

No obstante, los investigadores subrayan que estas bebidas no son un “escudo mágico” y que la prevención de la demencia depende principalmente de mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio regular, una dieta equilibrada y buen descanso.