Conectar, la cafetería de Providencia que transforma la inclusión laboral

Impulsada por la Corporación Apertura Para el Mañana (APM), esta cafetería busca ser un espacio de consumo cotidiano con propósito.

Hace poco más de tres meses abrió sus puertas la cafetería Conectar, un lugar que busca crear oportunidades de empleo para personas con discapacidad intelectual.

El proyecto, impulsado por la Corporación Apertura para el Mañana (APM), ha tenido una muy buena recepción por parte del público.

Eduardo Lamatta, uno de los fundadores de APM conversó con EL DÍNAMO y detalló que “el equipo lo conforman 11 trabajadores, entre 27 y 44 años, los que trabajan por turnos y reciben un pago justo acorde a sus horas trabajadas”.

“Además, la cafetería funciona con el apoyo de ocho voluntarios, que son padres, tutores y profesionales vinculados a la Corporación APM, quienes acompañan el desarrollo y autonomía de cada persona”, añadió.

Asimismo explicó que la cafetería Conectar “nació con el objetivo de ofrecer oportunidades, fortalecer habilidades y competencias, y así aumentar las posibilidades de empleabilidad de sus beneficiarios”.

“Cada aspecto de Conectar Café está pensado para facilitar la autonomía e independencia de sus trabajadores y ofrecer al público una experiencia cercana y humana. Los puestos, la carta y el sistema de comandas forman parte de un sistema de accesibilidad cognitiva, adaptado con apoyos visuales, que facilita el aprendizaje, fortalece la autonomía y promueve la participación activa de las y los trabajadores, respetando siempre sus ritmos y necesidades individuales”, contó Lammatta.

Además, “se diseña un programa de acompañamiento individual, ejecutado por estudiantes de Psicología y Terapia Ocupacional, que guían y apoyan el proceso de inclusión laboral de los jóvenes”, afirmó.

Actualmente el menú en la cafetería Conectar incluye opciones saladas, dulces y veganas con precios desde $1.200 y cuenta con casi un 80% de productos elaborados por los propios trabajadores durante un taller semanal de gastronomía, guiado por un chef.

“Estos productos son elaborados por jóvenes de la corporación que no específicamente trabajan en la cafetería, y que participan en toda la producción, considerando la elaboración, el envasado y el etiquetado”, aclaró uno de los fundadores de APM.



El horario de atención es de lunes a jueves de 09:00 a 17:30 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas en Avenida Providencia 215.