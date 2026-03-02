El regreso a la rutina genera un ajuste psicológico y biológico, ya que tras la flexibilidad y menor esfuerzo de las vacaciones, el cerebro debe readaptarse a horarios, responsabilidades y esfuerzo constante.

Con la llegada de marzo, la vuelta al trabajo, el inicio del año escolar, la reorganización familiar y las exigencias económicas generan lo que muchos llaman “síndrome post vacaciones”.

Según la psicóloga y académica de ADIPA, María José Jeldres, no se trata de un diagnóstico clínico formal. “No aparece en manuales, pero es una etiqueta popular que describe síntomas transitorios asociados al retorno a la rutina, como irritabilidad, baja motivación, cansancio y desánimo”, explicó a EL DÍNAMO.

Más que un síndrome, aclaró, es un proceso de reajuste adaptativo: “El problema no es volver a la rutina; es cómo estábamos antes de salir de ella”.

Marzo sin colapso: cinco consejos para sobrellevar la irritabilidad post vacaciones

El regreso a la rutina implica un cambio brusco en sistemas psicológicos y biológicos. Durante las vacaciones, los horarios se alteran, las demandas cognitivas disminuyen y predomina la recompensa inmediata. Al retornar, se reinstalan estructuras, límites y esfuerzo sostenido.

“Hay un cambio en el ritmo circadiano, en la activación cognitiva y en el sistema motivacional. El cerebro necesita reorganizar hábitos, foco y energía. Esa fricción temporal se interpreta muchas veces como malestar”, señala Jeldres.

Entre los efectos habituales se incluyen:

Irritabilidad y desmotivación.

Fatiga mental y dificultad para retomar horarios.

Ansiedad anticipatoria y sensación de “no querer empezar”.

Estos síntomas suelen ser transitorios y forman parte del proceso de adaptación. Sin embargo, si el malestar persiste o es intenso, podría reflejar desgaste previo, insatisfacción laboral o sobrecarga sostenida, lo que requiere atención profesional.

Cinco consejos para una transición más amable:

Retomar horarios algunos días antes del inicio formal.

Priorizar pocas tareas clave durante la primera semana.

Cuidar el sueño antes que la productividad.

Ajustar expectativas de rendimiento inicial.

Reinstalar pequeños rituales de bienestar.

Desde el punto de vista psicológico, una transición progresiva favorece la regulación emocional y la adherencia a hábitos saludables.

En el ámbito familiar, anticipar conversaciones, distribuir responsabilidades y ajustar expectativas ayuda a reducir la tensión propia de este periodo.

“Más que temer a marzo, necesitamos entender que toda transición requiere ajuste. Si el malestar es leve y transitorio, es parte del proceso. Si es intenso o persistente, puede ser una señal de algo que merece atención”, concluyó María José Jeldres.