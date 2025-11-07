Burnout laboral: estas son las señales para reconocer si sufres el síndrome del “trabajador cansado”

El Burnout afecta a casi todos los trabajadores del país y se manifiesta con estrés, desmotivación y cansancio crónico. Conoce las señales para detectarlo a tiempo.

Un estudio de Laborum reveló que 9 de cada 10 chilenos (89%) sufren del síndrome de Burnout laboral, también conocido como el síndrome del “hombre cansado”. Este término hace referencia a un agotamiento extremo o estrés relacionado con el trabajo.

El estudio Burnout 2025 de la plataforma de empleo dio a conocer que un 84% de los encuestados afirmó sentirse más agotado que el año pasado.

El burnout, o síndrome de desgaste profesional, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico y prolongado en el trabajo.

Según indican los especialistas, este manifiesta con fatiga, desmotivación y una sensación de vacío, que puede tener consecuencias en la salud física y mental.

De acuerdo a los resultados más relevantes de la investigación, se encuentran las experiencias negativas que perciben los trabajadores en Chile.

Según el análisis, el 71% de los trabajadores indicó haberse sentido desmotivado, mientras que un 70% mencionó experimentar estrés.

Junto a ello, un 40% siente agotamiento laboral, un 36% una presión constante, un 34% un menor rendimiento y productividad, mientras que otro 34% tiene dificultad para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral.

“El porcentaje de trabajadores que experimentan Burnout en Chile se mantiene elevado con un 89%, quienes aseguran sentirse afectado por el cansancio”, advirtió Diego Tala, director de Laborum.

A nivel regional, Chile ocupa el segundo lugar en casos de Burnout, superado solo por Argentina (92%), mientras que Panamá, Perú y Ecuador registran cifras menores al 80%.

Cuando se les preguntó a los trabajadores chilenos sobre los motivos de este cansancio extremo, los dos factores más citados, con un 22% cada uno, fueron la falta de claridad sobre el rol dentro de la empresa y el trato recibido por los superiores.

Otros factores mencionados incluyen:

Sobrecarga laboral y presión (15%)

Sentirse incompetente o desconectado de los valores de la organización (9%)

Falta de tiempo para cumplir con las tareas asignadas (8%)

Dentro de los datos reportados por Laborum, solo 52% de los especialistas en recursos humanos reconoció que los trabajadores informaron padecer Burnout, y un 78% admitió no tomar medidas al respecto.

Además, un 86% aseguró que sus empresas no implementan estrategias para prevenir o reducir este síndrome.