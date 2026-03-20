¡Atención doglovers! GuauFest llega con piletas, zonas de agility y espacios para adoptar

GuauFest se posiciona como uno de los panoramas más completos del fin de semana, combinando recreación, aprendizaje y conciencia en torno al bienestar animal.

Con más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, el festival canino GuauFest se prepara para su primera edición en Santiago, ofreciendo una propuesta que combina entretención, educación y bienestar animal para toda la familia.

El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Parque Padre Hurtado, y contará con una amplia variedad de actividades diseñadas para perros de todos los tamaños, edades y niveles de sociabilidad, así como también para personas interesadas en el cuidado responsable de mascotas.

Entre las principales atracciones destacan zonas de agility, piletas de agua temáticas para refrescar a los animales, espacios de adopción, juegos interactivos, photopoints, áreas de descanso y una variada oferta de foodtrucks. Además, el festival incluirá stands enfocados en salud, comportamiento y educación canina, sumando más de 20 experiencias inmersivas.

Uno de los ejes del evento será la participación de ORIJEN y ACANA, reconocidas por su enfoque en nutrición biológicamente apropiada. Ambas compañías presentarán actividades enfocadas en estimular el bienestar físico y mental de los perros.

Entre ellas destaca el Desafío Olfativo ACAN, una experiencia que pone a prueba la capacidad sensorial de los perros mediante recorridos diseñados para fomentar el enriquecimiento ambiental. Por su parte, la Carrera de Obstáculos Natural ORIJEN ofrecerá un circuito recreativo con elementos inspirados en la naturaleza, como fardos de paja, donde los animales podrán explorar, saltar y ejercitarse en un entorno seguro.

Los organizadores del evento señalaron que GuauFest busca fortalecer el vínculo entre los perros y sus tutores, promoviendo una vida más activa y consciente. Asimismo, recalcaron que el encuentro también está abierto a personas sin mascotas, con el objetivo de incentivar la adopción responsable y la conexión con la comunidad.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, se exigirá que los perros cuenten con vacunas al día, microchip y registro vigente. Además, será obligatorio el uso de correa en zonas generales y bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas.

Las entradas están disponibles a través del sistema Punto Ticket, con valores desde los $15.000, incluyendo descuentos asociados a municipalidades y promociones especiales.