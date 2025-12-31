VIDEO – Cómo proteger a tus mascotas del estrés por fuegos artificiales en Año Nuevo

Es importante tomar precauciones y buscar formas de proteger a las mascotas durante estas festividades

Los fuegos artificiales, aunque forman parte de las celebraciones de Año Nuevo, pueden ser muy estresantes y peligrosos para las mascotas.

Los ruidos fuertes y los destellos repentinos suelen provocar miedo intenso, ansiedad y desorientación en perros, gatos y otros animales, que pueden intentar huir o lastimarse.

Además, el riesgo de quemaduras o accidentes aumenta si los animales se acercan demasiado a los fuegos artificiales. Por eso, es importante tomar precauciones y buscar formas de proteger a las mascotas durante estas festividades.

En ese contexto, Ana Francisca Soto, secretaria Comisión Nacional de Tenencia Responsable del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) y etóloga clínica indicó a EL DÍNAMO que “a pesar de que para nosotros el Año Nuevo es sinónimo de celebración, algunas tradiciones a las que recurre la comunidad son dañinas para los seres vivos que nos rodean, como es el uso de los fuegos artificiales, que pueden generar daños importantes en animales de compañía, fauna silvestre urbana y periurbana, debido a que sus oídos son mucho más sensibles, no comprenden qué es lo que está pasando y se sienten amenazados frente a lo que consideran un gran peligro”.

Cómo preparar a las mascotas para la noche de Año Nuevo

Desde el Colmevet entregaron las siguientes recomendaciones:

Esto es tratable, si el tutor sabe que su animal les tiene fobia a los fuegos artificiales, se puede hacer una terapia con un médico veterinario etólogo. Este le puede realizar una terapia de desensibilización, contracondicionamiento y, además, les entrega herramientas como psicofármacos para ese momento. Nosotros recomendamos realizar la terapia, como medida paliativa , si no alcanzamos, debemos tener una zona de seguridad, donde tenga enriquecimiento ambiental como feromonas, música, juguetes cognitivos, aromaterapia y contenerlos en el momento de los fuegos artificiales.

como, por ejemplo, la azitromicina o Pacifor, que muchas veces se recomienda para este momento. Sin embargo, genera un estado de mayor excitación porque no los relaja a nivel mental, sino que solamente les impide moverse corporalmente, lo que empeora la sensación y en caso de necesitar fármacos los debe prescribir un médico veterinario etólogo. Hay fármacos para SOS y también para tratamientos largos. Deben estar tranquilos, incluso, si viven en el patio es mejor tenerlos dentro de la casa.

Hay que tratar de disminuir los estímulos, tanto sonoros como visuales, por lo que se recomienda cerrar las cortinas también.

“Frente a cualquier cambio o situación estresante, como, por ejemplo, antes de que lleguen las visitas, de un viaje en auto o de los fuegos artificiales, se recomienda darles un paseo largo, mínimo de 40 minutos, eso los ayudará a relajarse. Así también, mantenerlos identificados a través del uso de microchip, inscripción en el Registro nacional de mascotas y uso de placa”, añadió la profesional.