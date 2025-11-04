Desalojo de tomas: Contraloría urge que municipios prevengan abandono de mascotas

La Contraloría se pronunció ante denuncias de que tres municipalidades incumplieron con el protocolo de prevención de abandono de mascotas.

La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que en los casos en que se procede al desalojo de tomas y campamentos ilegales, los respectivos municipios deben adoptar las medidas necesarias para prevenir el abandono de las mascotas.

De esta forma, el organismo fiscalizador se pronunció frente a los requerimientos en los que se denunció que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal habrían incumplido los lineamientos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) “sobre la prevención del abandono de animales en este tipo de situaciones”.

La CGR dijo que, en el marco del análisis que realizó de la situación, se logró determinar que la Municipalidad de La Florida no contaba con un registro de los animales que habitaban en la Toma Dignidad al momento de efectuar el desalojo y que lo mismo ocurrió en la Toma 17 de mayo, ubicada en la comuna de Cerro Navia.

Contraloría y el protocolo sobre desalojos y mascotas

De acuerdo con lo señalado por la Contraloría, la Subdere, a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (Ptrac), efectivamente puso a disposición de las municipalidades un protocolo tipo para la prevención del abandono de animales en caso de desalojo de ocupaciones ilegales de terrenos y/o inmuebles.

Precisó que dicho protocolo “contiene recomendaciones para que los municipios colaboren en esos procedimientos, particularmente, para asegurar que los animales sean tratados con condiciones de bienestar animal“.

“Por ello, los gobiernos locales deben adoptar medidas adecuadas y oportunas para la prevención del abandono de mascotas, entre ellas, el catastro de los animales que habitan en inmuebles que se encuentren ilegalmente ocupados dentro de los límites de su comuna“, concluyó la Contraloría.