¿Sin trabajo? ofrecen cientos de empleos temporales con sueldos de hasta $700 mil por el Día de la Madre

Las vacantes se enfocan en labores operativas clave para garantizar el abastecimiento y la distribución de productos.

AGENCIA UNO.

El Día de la Madre vuelve a dinamizar el empleo en Chile, ya que a medida que se acerca esta fecha clave para el comercio, se han abierto cientos de puestos de trabajo temporales, con remuneraciones que pueden alcanzar los $700 mil líquidos mensuales.

La empresa SOS Group anunció la apertura de 550 vacantes orientadas a reforzar áreas esenciales como producción, logística y distribución, sectores que experimentan un fuerte aumento en la demanda durante esta temporada.

Según detalló la empresa, los puestos de trabajo disponibles consideran remuneraciones que van desde los $630.000 hasta los $700.000 líquidos, dependiendo del cargo, las funciones específicas y los turnos asignados.

Las vacantes están dirigidas principalmente a labores operativas, fundamentales para asegurar el abastecimiento de productos y el correcto funcionamiento de la cadena de distribución en medio del incremento de ventas por el Día de la Madre.

Este fenómeno responde al alza estacional del consumo, que obliga a empresas del rubro retail y logística a reforzar sus equipos con trabajadores temporales, generando así una oportunidad laboral relevante para quienes buscan empleo de corta duración.

Desde la compañía destacan que estos puestos no solo permiten obtener ingresos en un periodo acotado, sino que también pueden abrir puertas a futuras contrataciones, dependiendo del desempeño de los trabajadores.

Entre las ofertas de trabajo para el Día de la Madre, se encuentran:

Operario de producción (pastelería – 280 cupos)

Sueldo: $640.000 líquidos

Funciones: envasar, etiquetar y sellar tortas y productos de pastelería.

Operario de bodega (220 cupos)

Sueldo: $630.000 líquidos

Funciones: preparar y etiquetar pedidos de regalos como perfumes y productos tecnológicos.

Operador de grúa horquilla (50 cupos)

Sueldo: $700.000 líquidos

Funciones: traslado de mercadería en centros logísticos.

Requisito: licencia Clase D.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 30 de abril a través de los siguientes sitios: