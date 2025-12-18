Secciones
¿Quieres trabajar en el gobierno de Kast?: revisa cómo postular a ministerios, subsecretarías y servicios públicos

Desde el equipo del Mandatario indicaron que ya están abiertas las postulaciones.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

A días de la victoria del presidente electo José Antonio Kast, se abrieron las postulaciones a Futuro Público, un programa que busca capacitar y seleccionar a jóvenes profesionales para trabajar e integrarse al próximo Gobierno.

Según indicó el equipo de trabajo del futuro Mandatario, la iniciativa está dirigida principalmente a profesionales de hasta 35 años “con vocación de servicio público y compromiso con el país”.

Su objetivo es formar y preparar a los participantes en áreas como gestión pública, relaciones políticas, manejo de crisis, presupuesto para desempeñarse en el sector público.

Es por ello que desde esta semana, puedes postular a este programa para participar en una capacitación presencial y, posteriormente, ingresar a una base de datos para posibles cargos en ministerios, subsecretarías y otros servicios públicos del futuro Gobierno.

Junto a ello, los organizadores del programa destacaron que esta iniciativa está dirigida por un consejo directivo compuesto por ex ministros, académicos, especialistas en políticas públicas y referentes del ámbito público y académico.

Es importante destacar que participar no asegura un ingreso automático al gobierno, aunque sí ofrece la oportunidad de quedar en una base de candidatos disponible para posibles nombramientos.

“No es una garantía de que ingresarán al gobierno, pero sí les permite estar a disposición de las nuevas autoridades”, aclara el programa.

Para ingresar y postular a las capacitaciones debes ingresar a ESTE LINK.

