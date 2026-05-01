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¿Cómo funciona el comercio el 1 de mayo?: revisa los establecimientos que atienden en el Día del Trabajador

Existen sectores del comercio a los que la legislación vigente permite operar en feriados irrenunciables.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

Llegó el segundo de los cinco feriados irrenunciables que Chile celebra el 2026. Se trata del Día del Trabajador.

El carácter de irrenunciable que acompaña a esta fecha conmemorativa, implica que los trabajadores del comercio deben deben acogerse a su descanso obligatorio, incluso si llega a un acuerdo con su empleador o éste le ofrece mayor remuneración.

Sin embargo, la ley tiene sus excepciones. Hay sectores del comercio a los que sí se les autoriza a trabajar en feriados irrenunciables, según explica la Dirección del Trabajo en su sitio web. Estos son quienes se desempeñen en:

• Clubes
• Restaurantes
• Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.
• Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos
• Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados
• Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como “bencineras” o “bombas de bencina”)
• Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.
• Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicadas ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

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