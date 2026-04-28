El receso no será simultáneo en todo Chile, ya que el calendario escolar fue diseñado con fechas diferenciadas según cada región.

AGENCIA UNO.

El avance del primer semestre de 2026 ya tiene a estudiantes y familias atentos a uno de los momentos más esperados del año, las anheladas vacaciones de invierno.

Como es habitual, el receso no será simultáneo en todo Chile, ya que el calendario escolar fue diseñado con fechas diferenciadas según cada región.

Las regiones que tendrán tres semanas de Vacaciones de Invierno

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación a fines de 2025, las regiones de Aysén y Magallanes serán las únicas que contarán con tres semanas de descanso.

En estas zonas, las vacaciones se extenderán desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio, retomando las clases el lunes 20 de ese mes. Esta extensión responde a condiciones climáticas propias del extremo sur del país.

En el resto del territorio, el periodo de pausa varía. Desde la región de Atacama hasta Los Ríos, el receso se desarrollará entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio, con regreso a clases el lunes 6 de julio.

Por su parte, en las regiones de Antofagasta y Los Lagos, las vacaciones están programadas desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, retomando las actividades escolares el lunes 20.

En el norte del país, específicamente en Arica y Parinacota y Tarapacá, el descanso comenzará el lunes 13 de julio y se prolongará hasta el viernes 24, con retorno a clases el lunes 27 de julio.

Desde el Mineduc reiteran el llamado a revisar el calendario correspondiente a cada región, el que puedes revisar en ESTE ENLACE, con el fin de planificar adecuadamente este periodo de descanso, considerado clave para la recuperación de energías en la comunidad escolar.