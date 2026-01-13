Coaniquem lanza Plan Verano para sumar socios cooperadores y financiar rehabilitaciones a niños y jóvenes

El Plan Verano contempla además una campaña de reclutamiento de captadores de terreno, orientada principalmente a estudiantes que se encuentran de vacaciones.

Con el objetivo de asegurar la continuidad de su labor durante todo el año, Coaniquem lanzó su Plan Verano, una iniciativa que invita a la comunidad a apoyar a la institución convirtiéndose en socios cooperadores durante el periodo estival.

Gracias a los aportes mensuales de sus socios cooperadores, Coaniquem puede financiar su trabajo de prevención y rehabilitación de quemaduras y cicatrices, permitiendo la atención anual de más de 8 mil niños, niñas y jóvenes en sus cuatro centros de rehabilitación a lo largo del país.

“El cariño que se refleja a través del apoyo de la comunidad es clave para que podamos seguir cumpliendo nuestra misión durante todo el año. Hacerse socio cooperador es una forma concreta de ayudar a que más niños, niñas y jóvenes puedan rehabilitarse y también para prevenir nuevas quemaduras”, señaló Benjamin Parro Moller, gerente de la Fundación Coaniquem.

Reclutamiento de captadores de terreno

El Plan Verano contempla además una campaña de reclutamiento de captadores de terreno, orientada principalmente a estudiantes que se encuentran de vacaciones, quienes podrán sumarse al trabajo de la institución promoviendo la adhesión de nuevos socios en la vía pública.

La organización ofrece un trabajo part-time flexible, con jornadas de 4 horas diarias, turnos de mañana o tarde, pagos quincenales y un buen ambiente laboral, lo que lo convierte en una alternativa ideal para jóvenes que deseen generar ingresos, adquirir experiencia laboral y, al mismo tiempo, contribuir a una causa social.