Sonríe Joaquín Niemann: el millonario premio que ganó y su salto en el ranking tras el PGA Championship

El golfista chileno compitió en la parte alta y finalmente quedó dentro del top 20 en el segundo major de la temporada.

Joaquín Niemann compitió este fin de semana en el PGA Championship, el segundo major del año, donde llegó a ubicarse en el segundo lugar durante el domingo, pero no pudo sostener el ritmo y finalizó dentro del top 20, obteniendo su tercer mejor resultado en un torneo de esta categoría.

Luego de la gran ronda del sábado, todo parecía indicar que pelearía la parte alta de la clasificación, con el objetivo de mejorar el octavo puesto que logró la temporada pasada. No obstante, con el pasar de los golpes la ilusión se fue apagando y quedó en el lugar 18° con 278 golpes (-1).

Tras su participación en el segundo major de la temporada, el talagantino volverá al LIV Golf. En este marco, el chileno deberá viajar a Corea del Sur para disputar el certamen que se realizará entre el 28 y 31 de mayo.

El millonario premio que ganó Joaquín Niemann y su gran salto en el ranking

En el ámbito económico, Joaquín Niemann sacó cuentas alegres, ya que su puesto T18 le permitió ganar un premio de 221.832 dólares, lo que equivale a cerca de 200 millones de pesos chilenos. En total, el PGA Championship repartió una bolsa de 20,5 millones de dólares.

Respecto a los golfistas que se quedaron con el podio, Aaron Rai embolsó un monto de US$ 3,69 millones por alzar el título, mientras que Jon Rahm y Alex Smalley ganaron 1,8 millones de la divisa norteamericana cada uno.

Por el lado deportivo, el resultado que obtuvo Joaquín Niemann el reciente fin de semana le permitió dar un gran salto en el ranking mundial de golf. El nacional escaló 24 puestos y ahora se ubica en el casillero 143° de la clasificación.

“Gran semana en Aronimink. Qué cancha monstruosa. Orgulloso del trabajo hecho y siempre feliz de representar a Chile donde vaya. Gracias a todos por el apoyo, entregué todo lo que tenía”, escribió a el chileno a través de sus redes sociales.