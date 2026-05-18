Quién es Germán Naranjo: los detalles de la vida del chileno detenido en Brasil por racismo

Landes, la empresa donde se desempeñaba como gerente comercial, confirmó que decidió apartarlo de sus funciones.

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En un centro de detención provisoria esperará el chileno Germán Naranjo Maldini la decisión de los tribunales de Brasil respecto de las cautelares que se le aplicarán, luego de que fue detenido por insultos racistas y homofóbicos a bordo de un vuelo de Latam.

El ciudadano nacional fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, donde realizó una escala el avión que lo traía de vuelta desde Europa a Chile.

La captura del sujeto se produjo a raíz de la denuncia presentada en su contra el pasado 10 de mayo, luego de que emitió ofensas racistas y homofóbicas contra un miembro de la tripulación en el vuelo que se dirigía a la ciudad de Frankfurt, en Alemania.

Quién es Germán Naranjo, el chileno detenido en Brasil

De acuerdo con lo informado por la empresa Landes, donde Germán Naranjo se desempeñaba como gerente comercial, tras tomar conocimiento de lo ocurrido en Brasil, la compañía condenó “de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia“.

En esa línea, ratificó que mientras recababa mayores antecedentes del caso, decidió apartar “formal y preventivamente” de sus funciones a Naranjo.

Germán Andrés Naranjo Maldini es un ingeniero civil industrial con mención en mecánica titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Según consta en su perfil de Linkedin, tras su titulación, realizó un MBA en negocios en la misma casa de estudios superiores.

Previo a desempeñarse como gerente comercial de Landes, ejerció diversos cargos en empresas como Invemar, Colún y Blumar, entre otras.