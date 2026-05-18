Cupón de gas licuado: cómo activarlo y quiénes pueden acceder al beneficio

El 80% más vulnerable podrá utilizar este beneficio económico. El trámite para acceder a él puede realizarse hasta el 30 de junio.

Desde Peñaflor, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del subsidio al gas licuado, una medida que permitirá a una parte de la población obtener recursos, mediante un cupón, para comprar este combustible.

La iniciativa se enmarca en el Plan Chile Sale Adelante -consistente en la entrega de recursos públicos para paliar el alza internacional del petróleo- y equivale a $27.000 para comprar gas licuado exclusivamente.

Quiénes pueden acceder al cupón de gas licuado

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, sólo podrán acceder los jefes de hogar, mayores de 18 años, que hasta el 16 de abril de este año pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Por ende, las actualizaciones realizadas al Registro Social de Hogares después de esa fecha no se considerarán para la entrega de este cupón. También es importante que el beneficiario tenga activa una cuenta de BancoEstado.

Cómo activar el cupón

El jefe o jefa de hogar en el RSH, debe ingresar con su Clave Única a la plataforma para activar el cupón. De forma automática se verificará si a su hogar le corresponde este beneficio.

El beneficiario debe completar y actualizar su información para después enviar la solicitud de activación.

Con posterioridad, recibirá un un correo electrónico con la confirmación exitosa del trámite y la fecha en que podrá usar el apoyo económico.

Los usuarios deben mostrar el cupón en formato impreso o digital mediante la aplicación del BancoEstado o RutPay.

Hasta qué fecha se puede activar y usar

El beneficio se activa entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026. Por ende, si el jefe o jefa de hogar no realiza el trámite en este plazo, perderá su derecho.