Cuándo es el Día del Padre y por qué este año se celebrará en otra fecha

Pese a que se festeja en casi todo el mundo, no existe unanimidad en torno a la fecha.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Poco más de un mes después de la celebración del Día de la Madre, el pasado 10 de mayo, las familias chilenas se alistan para festejar el Día del Padre durante junio.

Según informó National Geographic, el origen de la fecha se remonta a Estados Unidos en 1900, cuando Sonora Smart Dodd propuso establecer el día del cumpleaños de su padre, veterano de la guerra civil, para así poder rendirle homenaje y, a través de él, a todos los padres.

Otra versión apunta a que en América Latina se incorporó el tema luego de que se impulsara en España en 1940 por parte de una profesora, quien dijo que había recibido reclamos de papás que querían ser homenajeados con un día para ellos, igual que las madres.

Sin embargo, el origen de la celebración no ha podido dilucidarse totalmente, ya que mientras en algunas partes se realiza en junio, en otros lugares en marzo.

Cuándo es el Día del Padre en Chile

Según lo establecido en el decreto 1.110 promulgado en 1977 -en el que se fijan las fechas de las celebraciones nacionales-, el Día del Padre en Chile corresponde al próximo 19 de junio.

Sin embargo, debido a motivos principalmente comerciales, se decidió cambiar el festejo para el tercer domingo de junio.

De esta forma, este 2026 el Día del Padre se celebrará el próximo domingo 21 de junio, justo un mes y 11 días después del Día de la Madre.