La declaración del tío de niña que murió en Las Condes reveló que padre no cumplió acuerdo de régimen de visitas

A raíz de esto, la madre de la niña fallecida presentará una querella en su contra.

Detenido y a la espera de su formalización se encuentra el padre de la niña de 2 años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

Durante la mañana de este lunes, Sergio, el tío de la niña, conversó de lo ocurrido con el matinal Contigo en la Mañana, donde reconoció que “nosotros como familia estamos devastados (…) este es un caso de negligencia en el cuidado de la bebé. Acá hubo irresponsabilidad por parte del cuidador, de su padre en este minuto, y necesitamos que se haga justicia y que no quede esto de forma impune”.

El hombre detalló que entre su hermana y el padre de la niña no había una mala relación, al contrario. “Nosotros como familia siempre impulsamos a que la bebé tuviera contacto con su papá, que tuviera un papá presente. Nosotros siempre impulsamos a que ellos tuvieran un régimen de visitas que pudieran tener contacto, que pudieran generar vínculos, lazos. Lo que más queríamos como familia era que ella creciera en un ambiente sano”, señaló.

“Teníamos un régimen de visitas de una vez al mes, de hecho el régimen de visitas de los domingos partió hace aproximadamente en febrero”, añadió. Incluso, en el acuerdo se había establecido que “para el cuidado y visitas de la bebé, tenía que tener el departamento completamente con mallas de seguridad. Y esto no se cumplió. Nosotros tampoco teníamos cómo entrar a su casa para saber si las tenían instaladas o no. Y él dijo que estaba resuelto, pero tenía mallas sólo en un lugar”.

La querella de la madre contra el padre

La madre de la niña fallecida en Las Condes presentará una querella en contra de su ex pareja por el delito de homicidio simple.

“Se va a presentar una querella por el delito que nosotros consideramos, que es homicidio simple, en este caso por comisión por omisión“, señaló Jorge Jorquera, abogado de la mujer en Buenos Días A Todos.

Al respecto, agregó que “nosotros estimamos que hubo homicidio simple y no cuasidelito porque se le advirtió con anticipación respecto de la instalación de mallas de seguridad y todas las medidas necesarias para efecto de esto e hizo caso omiso”.