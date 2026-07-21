Las cuatro comunas de la Región de Valparaíso con alerta roja por riesgo de desborde del río Aconcagua

La declaración permitirá movilizar los recursos que se necesitan para enfrentar eventuales situaciones de emergencia.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para cuatro comunas de la Región de Valparaíso, debido al riesgo de desborde del río Aconcagua producto de las precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país.

De acuerdo con lo informado, la decisión se adoptó tras un informe emitido por la Dirección General de Aguas (DGA) sobre el comportamiento de la estación hidrométrica Puente Colmo.

Senapred precisó que el reporte “indica un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua“.

Las comunas con alerta roja por el río Aconcagua

Senapred puntualizó que, debido al informe, junto a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, resolvió reemplazar la alerta amarilla por la alerta roja.

En concreto, la alerta involucra a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la Región de Valparaíso.

A la vez, la autoridad llamó a la ciudadanía a mantenerse alejada de las riberas del río, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia en caso de que se emitan nuevas alertas o evacuaciones preventivas.

El servicio también explicó que este cambio permitirá movilizar los recursos que se necesitan para enfrentar eventuales situaciones de emergencia en las mencionadas comunas.