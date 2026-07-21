Amplían a toda la Región de Valparaíso la suspensión de clases por el sistema frontal

También se suspendieron las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

X.

El Gobierno informó este martes que se decidió aumentar a toda la Región de Valparaíso continental la suspensión de clases durante la jornada, debido a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta la zona centro-norte del país.

Así lo ratificó el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, con un mensaje que compartió a trávés de su cuenta en la red social X.

“Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el @Mineduc decidió suspender las clases en toda la Región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio”, detalló la autoridad.

Las otras comunas con suspensión de clases

Así, la suspensión de caleses en todos los establecimientos educacionales de dicha región se suman a la de las 15 comunas de la Región de Coquimbo y los de las comunas de comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, en la Provincia del Huasco, y Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera, en la provincia de Copiapó, todas ellas en la Región de Atacama.

Además, la autoridad estableció que también se suspendieron las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

En la víspera, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, había informado que la suspensión regiría durante hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de julio en toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.