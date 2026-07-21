Se viene otro sistema frontal: cuándo volverá la lluvia a la RM y el pronóstico para cada sector de la capital

Este martes las precipitaciones se mantendrán hasta horas de la noche y estarán acompañadas de vientos y posibles tormentas eléctricas en diversos sectores de Santiago.

AGENCIA UNO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que, tras las precipitaciones que se registran este martes y que se prolongarán hasta la noche, la lluvia tendrá una pausa en la Región Metropolitana durante mañana miércoles, pero el jueves se presentará un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con el reporte, se prevé que durante esta jornada la lluvia esté acompañada por vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, así como probables tormentas eléctricas en diversos sectores.

Para mañana, en tanto, se anuncian cielos nublados durante toda la jornada, aunque es posible que en horas de la tarde pase a nubosidad parcial, pero en la noche regresarán las nubes a toda la región.

Tercer sistema frontal traerá más lluvia a la RM

Según pronosticó el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández, el jueves 23 la lluvia volverá a la Región Metropolitana debido a la presencia de otro sistema frontal.

El experto apuntó, en todo caso, que se estima que las precipitaciones no serán tan intensas en comparación con las de los últimos días.

El pronóstico de Meteochile para cada sector de la Región Metropolitana es el siguiente: