Por exceder sus atribuciones: Cámara aprueba crear comisión investigadora contra Trinidad Steinert

La oposición había intentando impulsar una comisión investigadora contra la exministra de Seguridad. Sin embargo, en esa oportunidad el intento no prosperó por falta de quórum.

Ad portas de la votación de la megarreforma del Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de una comisión especial investigadora contra la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert.

La propuesta contó con 62 votos a favor de la oposición y del Partido de la Gente, 58 en contra del oficialismo y una abstención de la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN).

Hace una semana, integrantes de signo opositor de la Comisión de Seguridad Pública habían impulsado una comisión investigadora, principalmente en virtud del informe de Contraloría que concluyó que ésta se había excedido en sus atribuciones al solicitar información detallada a la Policía de Investigaciones sobre traslados de un grupo de funcionarios y sumarios en curso. Sin embargo, en esa oportunidad el intento no prosperó por falta de quórum.

Además de la responsabilidad de Steinert, la comisión indagará en cómo ha sido la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad y otras materias de la cartera como la conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana e impulsor de la ofensiva contra Steinert, el diputado Raúl Leiva (PS), aseguró que el mandato de CEI “va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión”.

“Los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó, pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría General de la República”, destacó.