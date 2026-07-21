La provocadora declaración de Kaiser sobre el Gobierno: “Los tenemos bailando la música que ponemos nosotros”

El timonel del PNL sostuvo que han incidido en el debate público. “Nosotros hemos puesto todos los temas en el último tiempo”, aseguró.

El presidente del Partido Nacional Libertario y excandidato presidencial de esa tienda, Johannes Kaiser, ahondó en el rol que ha tenido su colectividad durante la administración de José Antonio Kast.

En conversación con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, Kaiser fue consultado sobre la relación entre el Ejecutivo y la tienda, que pese a tener sintonía ideológica con el Gobierno no se declara oficialista. “Nuestro objetivo no es incapacitar al Gobierno, ni mucho menos hacerle inviable el poder avanzar con una agenda que nosotros en muchas materias compartimos“, aclaró.

Luego reconoció que hay asuntos que representan sensibilidades del PNL y que éstos “no necesariamente están en la agenda en este momento”.

En respuesta al comentario de uno de los panelistas, que sostuvo que el PNL parecía no encontrar su espacio en la oposición, en comparación con el Partido de la Gente, Kaiser refutó: “¿Cómo que no? Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Nosotros hemos puesto todos los temas en el último tiempo, con excepción de los que están de la mano de esta catástrofe que está sufriendo la ciudadanía, son temas que hemos ido impulsando nosotros”.

“Tenemos el tema de los indultos, la ley de indulto general, el tema de la comisión investigadora de los niños haitianos, de retroceder la investigación hasta tiempos de Bachelet. ¿Es tema o no es tema? Yo creo que sí. El tema TAG. Nosotros hemos levantado el tema del abuso de las concesiones. La comisión por quién está o estuvo detrás de la violencia política en nuestro país, qué organizaciones, qué políticos está detrás de ella”, ejemplificó.