Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Sistema frontal: aumentan a 10 los fallecidos y cuatro personas permanecen desaparecidas

Además, se registran 2.422 personas damnificadas, 17 lesionadas y 1.168 albergadas, según reportó Senapred.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
X.

Mientras prosiguen las evacuaciones preventivas en distintas regiones para evitar mayores desgracias por el sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que aumentaron a diez los fallecidos debido a las intensas precipitaciones, en tanto que cuatro personas permanecen desaparecidas.

Así lo precisó la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, durante el reporte que realizó junto al biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Respecto de los desaparecidos, Cebrián confirmó que Carabineros mantiene cuatro denuncias por presunta desgracia, dos de ellas en la Región de Coquimbo y las otras dos en la Región de Atacama.

Damnificados y aislados por el sistema frontal

En la ocasión, las autoridades indicaron que hasta última hora del lunes se registraban 2.422 damnificados y 76 viviendas destruidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Además, las personas que permanecen aisladas en diversos sectores del territorio nacional debido a cortes de rutas y crecidas de cauces, se cifran en poco más de 104.500.

También se ratificó que el sistema frontal ha dejado a 17 personas lesionadas y 1.168 albergadas, principalmente en las regiones Metropolitana, Atacama y Coquimbo.

Respecto de las viviendas afectadas, a las 76 que han resultado destruidas se suman otras 2.121 con daño mayor, 16.948 con daño menor y 888 que siguen siendo evaluadas.

Notas relacionadas