Sistema frontal: aumentan a 10 los fallecidos y cuatro personas permanecen desaparecidas

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Mientras prosiguen las evacuaciones preventivas en distintas regiones para evitar mayores desgracias por el sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que aumentaron a diez los fallecidos debido a las intensas precipitaciones, en tanto que cuatro personas permanecen desaparecidas.

Así lo precisó la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, durante el reporte que realizó junto al biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Respecto de los desaparecidos, Cebrián confirmó que Carabineros mantiene cuatro denuncias por presunta desgracia, dos de ellas en la Región de Coquimbo y las otras dos en la Región de Atacama.

Damnificados y aislados por el sistema frontal

En la ocasión, las autoridades indicaron que hasta última hora del lunes se registraban 2.422 damnificados y 76 viviendas destruidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Además, las personas que permanecen aisladas en diversos sectores del territorio nacional debido a cortes de rutas y crecidas de cauces, se cifran en poco más de 104.500.

También se ratificó que el sistema frontal ha dejado a 17 personas lesionadas y 1.168 albergadas, principalmente en las regiones Metropolitana, Atacama y Coquimbo.

Respecto de las viviendas afectadas, a las 76 que han resultado destruidas se suman otras 2.121 con daño mayor, 16.948 con daño menor y 888 que siguen siendo evaluadas.