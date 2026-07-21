Los motivos por los que el presidente de La Liga de España pidió la renuncia de Infantino a la FIFA

“Creo que su tiempo se acabó”, planteó el mandamás de la primera división española, aunque admitió que “no hay ningún candidato de la oposición”.

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El presidente del fútbol de España, Javier Tebas, pidió la renuncia de Gianni Infantino a la cabeza de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El mandamás de la primera división española abordó el tema en la entrevista que le concedió al medio especializado italiano La Gazzetta dello Sport y, ante la pregunta de si Infantino debería retirarse, respondió que “en mi opinión, sí, creo que su tiempo se acabó“.

Ahondó en el tema y planteó que “no debería quedarse, pero la situación actual hace que no se vaya (…) No hay ningún candidato de la oposición, nadie quiere presentarse solo para perder“.

Por qué pidió la renuncia de Infantino

En la entrevista, Tebas dijo que está pidiendo la renuncia de Infantino porque bajo su dirección la FIFA está “destruyendo la industria del fútbol“.

Al respecto, cuestionó las pausas para hidratación en el Mundial, el largo descanso de la final, el aplazamiento de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun y la futura posibilidad de un torneo de verano con 64 equipos.

Más adelante, dijo que “en los últimos días aquí en Estados Unidos, he escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que está haciendo“.

“Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes callan son perfectamente conscientes del daño que sufre el fútbol”, complementó.

Luego sostuvo que “la FIFA organiza las cosas a su antojo, para lo que quiere, para sus propios intereses, desde luego no para el fútbol”, y añadió que “las pausas para hidratarse son una mentira. En La Liga las tenemos, pero solo cuando hace mucho calor“.

Sobre la posibilidad de que el próximo Mundial se dispute con 64 selecciones, Tebas indicó que “aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del fútbol no se limita solo a la Copa del Mundo“, concluyó.