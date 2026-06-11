Su uso no será simultáneo para todos los beneficiarios, ya que la implementación se realizará de manera escalonada.

El beneficio estatal destinado a apoyar a los hogares más vulnerables durante la temporada de invierno comenzará a estar disponible en los próximos días. Se trata del Cupón de Gas Licuado, un aporte único de $27.000 que permite financiar la compra de un cilindro de 15 kilos.

Sin embargo, su uso no será simultáneo para todos los beneficiarios, ya que la implementación se realizará de manera escalonada según la fecha en que cada persona haya activado su cupón de forma digital.

Cupón de gas: revisa desde cuándo se puede usar el aporte de $27 mil

El primer grupo en hacer uso del beneficio será el de quienes realizaron la activación entre el 18 y el 29 de mayo. Estas personas podrán comenzar a utilizar el cupón desde el 17 de junio, siendo la primera tanda habilitada para efectuar la compra de gas con el subsidio.

Posteriormente, el calendario de uso queda distribuido así:

Activación entre 18 y 29 de mayo: uso desde el 17 de junio.

Activación entre 30 de mayo y 12 de junio: uso desde el 2 de julio.

Activación entre 13 y 30 de junio: uso desde el 21 de julio.

En todos los casos, el cupón tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que expirará de manera definitiva.

Una vez habilitada la fecha correspondiente, el cupón puede ser canjeado a través de los canales de BancoEstado:

Uso digital: mostrando el código en la aplicación BancoEstado o Rutpay.

Uso presencial: presentando el comprobante en cualquier punto CajaVecina del país.

El beneficio puede utilizarse tanto en compras presenciales como en pedidos a domicilio en empresas distribuidoras adheridas.