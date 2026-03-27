Para aprovechar esta promoción, los residentes deben registrarse en su municipio, ya sea de manera presencial o en línea, según lo disponga cada comuna.

AGENCIA UNO.

Frente al aumento histórico del precio de los combustibles, que podría impactar también en el valor del gas licuado desde abril, algunos municipios y empresas están ofreciendo descuentos y promociones para ayudar a las familias.

Lipigas, una de las principales compañías de gas, anunció una serie de beneficios que podrían significar un ahorro de hasta $7.500 por cilindro.

Ahorra hasta $7.500 en tu cilindro de gas: estos son los 200 municipios que tienen descuentos

Descuentos municipales

La empresa mantiene convenios con más de 200 municipios en todo Chile, que permiten a los vecinos acceder a rebajas al comprar gas.

Para aprovechar esta promoción, los residentes deben registrarse en su municipio, ya sea de manera presencial o en línea, según lo disponga cada comuna. Una vez inscritos, pueden solicitar hasta dos cargas de gas al mes mostrando su RUT al comprar a través de la aplicación Lipiapp MiCilindro, el call center 600 600 6200 o el WhatsApp +56 9 3399 9000.

LipiVecino: compra directa sin delivery



Lipigas también cuenta con el programa LipiVecino, que ofrece más de 170 puntos de venta directa en más de 70 ciudades, beneficiando a más de 13 millones de personas. Los usuarios pueden llevar su cilindro vacío a un local adherido y obtener gas a menor precio al evitar el costo del despacho, que puede llegar hasta $3.500.

Combinando ambos beneficios, el municipal y el de LipiVecino, el ahorro por un balón de 15 kilos puede alcanzar hasta $7.500, ofreciendo un alivio significativo frente al alza de los precios.