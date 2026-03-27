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Ahorra hasta $7.500 en tu cilindro de gas: estos son los 200 municipios que tienen descuentos

Para aprovechar esta promoción, los residentes deben registrarse en su municipio, ya sea de manera presencial o en línea, según lo disponga cada comuna.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO.

Frente al aumento histórico del precio de los combustibles, que podría impactar también en el valor del gas licuado desde abril, algunos municipios y empresas están ofreciendo descuentos y promociones para ayudar a las familias.

Lipigas, una de las principales compañías de gas, anunció una serie de beneficios que podrían significar un ahorro de hasta $7.500 por cilindro.

Ahorra hasta $7.500 en tu cilindro de gas: estos son los 200 municipios que tienen descuentos

Descuentos municipales

La empresa mantiene convenios con más de 200 municipios en todo Chile, que permiten a los vecinos acceder a rebajas al comprar gas.

Para aprovechar esta promoción, los residentes deben registrarse en su municipio, ya sea de manera presencial o en línea, según lo disponga cada comuna. Una vez inscritos, pueden solicitar hasta dos cargas de gas al mes mostrando su RUT al comprar a través de la aplicación Lipiapp MiCilindro, el call center 600 600 6200 o el WhatsApp +56 9 3399 9000.

LipiVecino: compra directa sin delivery

Lipigas también cuenta con el programa LipiVecino, que ofrece más de 170 puntos de venta directa en más de 70 ciudades, beneficiando a más de 13 millones de personas. Los usuarios pueden llevar su cilindro vacío a un local adherido y obtener gas a menor precio al evitar el costo del despacho, que puede llegar hasta $3.500.

Combinando ambos beneficios, el municipal y el de LipiVecino, el ahorro por un balón de 15 kilos puede alcanzar hasta $7.500, ofreciendo un alivio significativo frente al alza de los precios.

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