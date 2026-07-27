A qué se expone Naya Fácil tras la apertura de investigación en su contra por conducción temeraria a 211 km/h

La Fiscalía Su abrió una investigación penal de oficio en contra de Naya Fácil, luego de que difundiera un video superando los límites de velocidad por un amplio margen.

La influencer Naya Fácil nuevamente está en el centro de la polémica. Durante este jornada, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación penal de oficio en contra de ella luego de que se difundiera un video en el que aparece conduciendo un vehículo a 211 kilómetros por hora en una carretera.

La indagatoria buscará determinar una eventual responsabilidad por el delito de conducción temeraria, a raíz de los antecedentes que quedaron registrados en redes sociales de la propia influencer.

Todo comenzó con la viralización de un video en el que Naya Fácil muestra el velocímetro de su vehículo Tesla Cybertruck marcando 211 km/h mientras circula por una autopista. Lo anterior, generó repudio entre los usuarios, quienes no tardaron en cuestionar la riesgosa conducción de la mujer.

Ahora, la Fiscalía Sur se encargará de reunir todos los antecedentes, determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer si existen elementos suficientes para formalizar una investigación en contra de la influencer por el delito de manejo temerario.

Considerando que la indagatoria está en su etapa inicial, de momento no se han dado a conocer qué diligencias específicas se efectuarán.

A qué se expone Naya Fácil tras la apertura de una investigación por conducción temeraria

La Ley N.º 21.495, que se promulgó en octubre de 2022, penaliza expresamente la conducción temeraria al modificar la Ley de Tránsito N.º 18.290. Teniendo en cuenta lo anterior, conducir superando en 60 km/h o más los límites permitidos constituye un delito autónomo, no solo una infracción gravísima.

Las sanciones varían dependiendo si el conductor causó daños o lesiones a terceros.

En este caso, según el artículo 197 quinquies, Naya Fácil si así lo determina la investigación, se podría exponer a una pena de prisión en su grado mínimo, de 41 a 60 días, o multa de 2 a 10 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir hasta por 2 años si es primera vez que lo sorprenden, 5 años si es segunda, y cancelación de la misma si es tercera vez.