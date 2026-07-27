La verdad detrás de la escasez de jurel en supermercados y almacenes

La ausencia de este producto, el cual es altamente adquirido por su bajo precio, ha llamado la atención de los consumidores.

En la últimas semanas, a los consumidores les ha llamado notoriamente la atención la ausencia de latas de jurel en supermercados y almacenes.

Este popular alimento es altamente adquirido por su accesible precio, pero han tenido que optar por un plan B debido a que actualmente no es posible encontrarlo.

La explicación recae, aunque muchos no lo crean, en el Fenómeno del Niño ya que ha provocado un aumento en la temperatura del océano, lo que cambió el comportamiento de este pez que suele circular en aguas frías.

Debido al cambio en el mar es que han optado por migrar a zonas más alejadas de la costa y a mayor profundidad, lo que ha dificultad a las embarcaciones su captura. Según cifras oficiales, a la fecha solo se ha logrado cerca del 28% de la cuota anual autorizada, cuando a esta altura del año logran el 60%.

Los más afectados debido a este fenómeno son los Pescadores Industriales del Biobío, quienes informaron que el 80% de la flota industrial se encuentra en puerto debido a la escasez del producto.

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Proceso (Fesip), la presidenta Juana Silva advirtió que de continuar esta situación con el jurel, se podría traducir en la pérdida de empleos para cientos de familias. “Se traducirá sin duda en inestabilidad laboral si la situación no cambia pronto“, aseveró.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, aseguró que se encuentran monitoreando la situación, sobre todo por los efectos en términos de empleo en los que podría traducirse la falta de este pez en las costas chilenas.