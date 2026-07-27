El nuevo ranking de Alejandro Tabilo tras ganar dura batalla en ATP de Washington: este será su próximo rival

Alejandro Tabilo se impuso sobre el 67° del mundo en tres sets, cuya victoria le permitirá escalar en el ranking ATP.

Alejandro Tabilo (30°) volvió a sonreír en el circuito y logró una importante victoria en su debut en el ATP 500 de Washington.

El chileno venía de caer ante un jugador fuera del top 400 durante la semana pasada, por lo que ahora necesitaba un triunfo que le devolviera la confianza, y vaya que lo consiguió. El resultado fue 7-6 (3), 4-6 y 6-4 sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (67°), en un duelo que se extendió por dos horas y 24 minutos.

La primera manga fue bastante pareja, donde ambos estuvieron sólidos en sus servicios. Por ello, todo se definió en un tiebreak, donde Tabilo se impuso por 7-3.

En el segundo set, el duelo continuó igualado hasta el décimo juego, momento en el que el europeo quebró el saque del nacional y se lo llevó por 6-4.

En el tercer set, la primera raqueta nacional comenzó de muy buena forma y quebró de entrada, cuya ventaja la mantuvo hasta cerrar el partido y sacar pasajes a la segunda ronda del certamen.

El próximo rival de Alejandro Tabilo en el ATP de Washington y su nuevo ranking

Con esta victoria, el zurdo suma 50 puntos ATP, los cuales le permitirán escalar al puesto 29° de la clasificación mundial, según el ranking live.

Ahora, el siguiente desafío de Alejandro Tabilo será enfrentar en octavos de final al ganador del cruce entre el estadounidense Frances Tiafoe (17°) y el francés Térence Atmane (49°).

Revisa el match point con el que Tabilo selló su triunfo en Estados Unidos: