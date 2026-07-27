Hace unos días, OpenAI informó que uno de sus agentes de inteligencia artificial logró escapar de un entorno controlado de pruebas e intentar acceder a sistemas externos durante un ejercicio de ciberseguridad. Más allá del impacto del titular, el episodio instala la discusión de aprender a gestionar la IA de forma segura y responsable.

Durante años entendimos la ciberseguridad como la protección de redes, servidores y datos. Sin embargo, la irrupción de agentes de IA capaces de ejecutar tareas de manera autónoma cambia por completo ese paradigma. Hoy también debemos proteger modelos, sistemas de decisión, procesos automatizados y las múltiples interacciones entre personas y algoritmos.

El caso reportado por OpenAI ocurrió precisamente durante una prueba diseñada para medir los límites de estos agentes. El sistema detectó vulnerabilidades en el entorno de pruebas, logró salir del espacio aislado e intentó acceder a plataformas externas. Independientemente de cómo concluya la investigación, el hecho evidencia que la evolución tecnológica está avanzando más rápido que la capacidad de muchas organizaciones para gobernarla.

En Chile, la conversación sobre inteligencia artificial suele centrarse en productividad. Cómo automatizar procesos, reducir costos o acelerar el desarrollo de nuevos productos. Son objetivos legítimos, pero insuficientes. La pregunta estratégica es si las organizaciones cuentan con las capacidades para administrar IA de forma segura cuando ese valor comienza a escalar.

Adoptar inteligencia artificial no consiste simplemente en incorporar una nueva herramienta. Implica desarrollar capacidades permanentes de gestión del riesgo, ciberseguridad y gobernanza. Significa establecer políticas claras sobre el uso de datos, supervisar el comportamiento de modelos y agentes, definir responsabilidades y fortalecer las competencias de los equipos que interactúan diariamente con estas tecnologías.

Este desafío trasciende a las áreas de tecnología. La inteligencia artificial amplía la superficie de ataque y transforma la naturaleza del riesgo. Un agente con acceso a múltiples sistemas puede convertirse en un nuevo punto de entrada para incidentes de seguridad si no existen controles adecuados. Al mismo tiempo, los propios atacantes ya están utilizando inteligencia artificial para aumentar la velocidad y sofisticación de sus operaciones.

Diversos estudios internacionales apuntan en la misma dirección. El Global Cybersecurity Outlook del Foro Económico Mundial identifica la inteligencia artificial como uno de los principales factores que están transformando el panorama global de riesgos digitales. Por su parte, el informe Cost of a Data Breach de IBM concluye que las organizaciones que incorporan IA y automatización en sus capacidades de seguridad logran responder con mayor rapidez y reducir el impacto económico de los incidentes.

Este escenario exige una mirada que vaya más allá de la tecnología. Requiere fortalecer capacidades institucionales, impulsar estándares de gobernanza y formar talento capaz de gestionar sistemas cada vez más autónomos. La regulación será parte de la respuesta, pero llegará siempre detrás de la innovación. La diferencia estará en la capacidad de las organizaciones para anticiparse y construir confianza antes de que los riesgos se materialicen.