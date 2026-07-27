Ronnie Wood, de los Rolling Stones, y Social Distortion anuncian conciertos en Chile

El histórico guitarrista británico se presentará en Santiago junto a la cantante irlandesa Imelda May, mientras que los pioneros del punk rock estadounidense debutarán por primera vez en el país.

La cartelera de conciertos del segundo semestre sumó esta semana dos nombres de peso. Por un lado, Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones desde 1975 y una de las figuras fundamentales del rock británico, confirmó su regreso a Chile para presentarse el 10 de noviembre en el Movistar Arena junto a la cantante irlandesa Imelda May. Por otro, Social Distortion, una de las bandas que redefinió el punk estadounidense al cruzarlo con el country y el rock & roll clásico, finalmente debutará en el país el 17 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

En el caso de Wood, quien hace pocos días celebró el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de los Rolling Stones, será la primera vez que visite Chile sin Mick Jagger ni Keith Richards, con quienes actuó en las históricas presentaciones de la banda en 1995 y 2016. Esta vez llegará al frente de su propio grupo para recorrer un repertorio que resume más de seis décadas de carrera, una trayectoria que va mucho más allá del universo stone.

Antes de convertirse en uno de los guitarristas más reconocibles del rock, Wood fue parte de grupos esenciales para entender la música británica de los años sesenta y setenta, como The Birds, The Jeff Beck Group y, especialmente, The Faces, la banda liderada por Rod Stewart que ayudó a definir el sonido del rock de pub y cuya influencia continúa siendo evidente en generaciones posteriores.

Dos veces incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll —como integrante de los Rolling Stones y de The Faces—, Wood ha construido una carrera marcada por un estilo de guitarra tan elegante como espontáneo, además de desarrollar una reconocida faceta como artista visual. A sus 79 años, sigue siendo uno de los músicos más carismáticos del rock, alternando las giras con los Stones con proyectos propios que le permiten tocar en escenarios más íntimos y recuperar la cercanía con el público.

Junto a él estará Imelda May, una de las voces más singulares surgidas de Irlanda en las últimas dos décadas. Su mezcla de rockabilly, blues, jazz y soul le ha valido comparaciones con Billie Holiday y la ha llevado a colaborar con artistas como Jeff Beck, Noel Gallagher, Eric Clapton y The Waterboys.

La venta general de entradas comenzará el 30 de julio, desde las 12:00 horas, a través de Puntoticket.

Social Distortion: cuatro décadas desafiando las etiquetas

Si Wood representa la tradición del rock británico, Social Distortion encarna una de las historias más particulares del punk estadounidense. Fundada en 1978 por Mike Ness, la banda encontró una identidad propia al incorporar influencias del country, el blues y el rockabilly a la intensidad del punk, un cruce que terminaría inspirando a decenas de grupos en las décadas siguientes.

Con clásicos como Story of My Life, Ball and Chain, Bad Luck y el álbum Prison Bound, Social Distortion ayudó a ampliar los márgenes del género, demostrando que la rebeldía también podía convivir con melodías de raíz americana y letras atravesadas por la redención, la carretera y la vida al margen.

Tras el lanzamiento de Born to Kill, su más reciente trabajo, la banda llegará por primera vez a Chile para presentarse el 17 de noviembre en el Teatro Caupolicán, saldando una deuda de décadas con el público local.

Las entradas estarán disponibles desde mañana a través de Puntoticket.