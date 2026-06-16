Comienza la activación del Cupón de Gas de $27 mil: revisa quiénes pueden usar el beneficio

El beneficio consiste en un cupón electrónico que puede utilizarse para pagar total o parcialmente la compra de cilindros de gas en distribuidores adheridos.

Desde este miércoles comenzó la habilitación progresiva del Cupón de Gas Licuado de $27.000, una ayuda impulsada por el Gobierno para apoyar a las familias durante los meses más fríos del año y contribuir a los gastos asociados a la calefacción y el consumo doméstico.

El beneficio consiste en un cupón electrónico que puede utilizarse para pagar total o parcialmente la compra de cilindros de gas en distribuidores adheridos. La fecha de disponibilidad depende del momento en que cada hogar realizó la activación del aporte a través de la plataforma oficial.

De acuerdo con el calendario establecido, quienes activaron el beneficio entre el 18 y el 29 de mayo podrán utilizarlo desde el 17 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2026. En tanto, los hogares que realizaron el trámite entre el 30 de mayo y el 12 de junio tendrán acceso al cupón desde el 2 de julio, mientras que aquellos que lo activen entre el 13 y el 30 de junio podrán usarlo a partir del 21 de julio.

La ayuda está dirigida a hogares inscritos en el Registro Social de Hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, según la información vigente al 16 de abril de 2026. Además, el jefe o jefa de hogar debe ser mayor de 18 años para acceder al beneficio.

La activación se realiza de manera online mediante ClaveÚnica en el sitio oficial habilitado por las autoridades. Desde el Ejecutivo han enfatizado que no se trata de una postulación, sino de un proceso de habilitación para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

Una vez disponible, el cupón puede utilizarse a través de las plataformas de BancoEstado, ya sea mediante la aplicación móvil o en puntos de atención habilitados. El saldo podrá gastarse en una o varias compras hasta agotarse o hasta la fecha de vencimiento del beneficio, fijada para el 30 de septiembre de 2026.