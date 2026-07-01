Meta trae sus lentes inteligentes a Chile: conoce los modelos, precios y dónde comprarlos

Los nuevos lentes cuentan con cámara integrada, inteligencia artificial, reproducción de música, llamadas manos libres y comandos de voz, combinando tecnología y diseño en un solo dispositivo.

Los lentes inteligentes de Meta ya comenzaron su desembarco oficial en Chile. La compañía anunció la llegada de los Ray-Ban Meta y los nuevos Oakley Meta, dispositivos que combinan diseño, cámara integrada, parlantes, micrófonos y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Con este lanzamiento, los usuarios chilenos podrán acceder oficialmente a esta tecnología, que permite capturar fotografías y videos, escuchar música, realizar llamadas, transmitir contenido en vivo y utilizar comandos de voz mediante Meta AI, todo sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Meta trae sus lentes inteligentes a Chile: conoce los modelos Ray-Ban y Oakley, sus precios y dónde comprarlos

Ray-Ban Meta Wayfarer

El clásico diseño Wayfarer llega en su versión inteligente con cámara integrada de alta resolución, cinco micrófonos, parlantes abiertos y compatibilidad con Meta AI.

Entre sus funciones destacan:

Captura de fotografías y videos en primera persona.

Escuchar música mediante Bluetooth.

Realizar llamadas con manos libres.

Traducción y asistencia mediante inteligencia artificial.

Consultas por voz a Meta AI.

Es uno de los modelos más populares de la familia Ray-Ban Meta gracias a su diseño tradicional y su versatilidad para el uso diario.

Su precio parte desde los $450.000 CLP.

Ray-Ban Meta Skyler

El modelo Skyler apuesta por una silueta más moderna y liviana, manteniendo todas las funciones inteligentes de la línea.

Incluye:

Cámara integrada.

Audio abierto.

Control por voz.

Acceso a Meta AI.

Conectividad con teléfonos Android e iPhone.

Está pensado para quienes buscan un diseño más estilizado sin perder las capacidades tecnológicas de los lentes inteligentes.

Su precio parte desde los $450.000 CLP.

Ray-Ban Meta Headliner

El Headliner ofrece una estética inspirada en los modelos clásicos de Ray-Ban, incorporando todas las herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta.

Entre sus principales características destacan:

Grabación de videos en primera persona.

Fotografías con solo presionar un botón.

Llamadas manos libres.

Reproducción de música y podcasts.

Asistente Meta AI mediante comandos de voz.

Tienen un valor de salida de $590.000 CLP.

Oakley Meta HSTN

La gran novedad del lanzamiento corresponde a los nuevos Oakley Meta HSTN, una línea especialmente orientada a deportistas y personas con un estilo de vida activo.

Estos lentes ofrecen:

Cámara integrada para registrar actividades deportivas.

Audio abierto para escuchar música sin aislarse del entorno.

Control mediante comandos de voz.

Funciones de inteligencia artificial.

Diseño pensado para un mejor ajuste durante el movimiento.

Tienen un valor de salida de $590.000 CLP.

¿Dónde comprar los lentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta en Chile?

Los lentes podrán adquirirse oficialmente en el mercado chileno a través de ópticas y distribuidores autorizados de Ray-Ban y Oakley, además de tiendas especializadas en tecnología participantes del lanzamiento.

Con esta llegada oficial, Chile se suma al grupo de países donde Meta comercializa directamente sus lentes inteligentes, acercando una de las categorías de dispositivos con mayor crecimiento en los últimos años gracias a la integración de inteligencia artificial.