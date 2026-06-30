El desafío pendiente de la IA en las empresas chilenas: de los pilotos a la operación

En Chile, la conversación ya no es si usar o no inteligencia artificial, sino cómo llevar los proyectos desde la prueba de concepto a la operación, incorporando agentes de IA capaces de integrarse de forma segura y gobernada a los procesos empresariales.

La inteligencia artificial ya entró a las empresas, pero su adopción enfrenta una segunda brecha: muchas organizaciones han comprado licencias, desarrollado pilotos o probado herramientas generativas, sin conseguir que esas iniciativas se integren de forma segura, gobernada y medible a la operación diaria.

El “Estudio de Adopción de IA en las Empresas Chilenas”, desarrollado por Entel Digital junto a CADEM, confirma esta brecha estratégica al evidenciar, respecto a la estrategia, que aunque cerca del 50% de las empresas con mayor adopción de IA ya la implementa en sus procesos, solo un 10% de las empresas con adopción baja o inicial lo hace. Esto sugiere que las empresas con uso más acotado aplican IA principalmente en tareas secundarias, mientras que aquellas con adopción avanzada la integran en los procesos centrales de su actividad.

Según explica Antonio Moreno, gerente de Soluciones Digitales de Entel Digital, ese salto, desde la experimentación a la producción, es el foco que hoy está abordando la firma mediante el despliegue de agentes de IA capaces de conectarse a sistemas, interpretar información y ejecutar tareas bajo reglas definidas y con control humano. Este desarrollo, precisa Moreno, se apoya en Gemini Enterprise de Google y en servicios de cloud, ciberseguridad y operación tecnológica.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos agentes pueden participar en procesos específicos como conciliación financiera, gestión de supply chain, cotizaciones B2B, soporte TI interno o revisión documental en áreas legales y de compliance, donde la trazabilidad, los costos y los riesgos son críticos. “El desafío ya no es probar IA, sino llevarla a la operación con gobierno, seguridad y métricas claras de impacto”, señala y advierte que, sin esa mirada integrada, es fácil caer en licencias subutilizadas, demos que no escalan o proyectos sin visibilidad sobre consumo y desempeño.

Este punto toma fuerza en un contexto donde las iniciativas de IA agéntica están bajo mayor presión de negocio: distintas consultoras proyectan tasas relevantes de fracaso o cancelación de proyectos por aumento de costos, valor poco claro o controles de riesgo insuficientes.

Para mitigar estos riesgos, la gobernanza corporativa se vuelve un pilar crítico, tal como evidencian las conclusiones del citado estudio de Entel Digital, al señalar que para avanzar hacia una implementación de IA más completa y transformadora es fundamental, fortalecer la infraestructura digital, establecer una visión estratégica clara, contar con una sólida gobernanza de datos y capacitar al talento humano.

En esa línea, la compañía está estructurando su acompañamiento en tres frentes: acelerar la adopción de Gemini Enterprise en los equipos, llevar pilotos de IA a entornos productivos y operar agentes con monitoreo, control de costos y trazabilidad, incorporando además requisitos normativos locales como la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales. “Llevar IA a producción no es solo un tema tecnológico: también implica gobierno, seguridad y cultura interna. La oportunidad está en pasar de usar IA como herramienta individual a integrarla como una capacidad empresarial”, concluye Moreno.