Acusan “sesgo de género”: la arremetida del PDG contra el Gobierno por cambios de gabinete tras salida de Natalia Duco

“Parece que solamente pagan sus faltas las ministras mujeres”, cuestionó Pamela Jiles, aludiendo también a Sedini y Steinert, quienes también fueron reemplazadas por hombres.

Tras la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte y la designación de Francisco Riveros como nuevo ministro de la cartera, la bancada del Partido de la Gente (PDG) apuntó a un “sesgo de género” en el Gobierno de José Antonio Kast.

Lo anterior, debido a que es la tercer secretaria de Estado que deja el cargo tras Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad), quienes también fueron reemplazadas por hombres: Claudio Alvarado y Martín Arrau, respectivamente.

Los cuestionamientos del PDG al Gobierno tras salida de Duco

“Hemos conocido otros problemas importantes de ministros y políticos del Gobierno, se reitera que solamente parece que pagan sus faltas las ministras mujeres. Los ministros, cuando se les olvida llamar al ministro del Interior para comunicarle que han puesto una presentación al Tribunal Constitucional, ahí quedan, felices”, criticó la diputada Pamela Jiles.

A lo que agregó: “En estos tiempos, tener una vara tan distinta para medir a las mujeres en política, incluso a las propias mujeres, efectivamente lo que hay aquí, más allá de las diferencias, es un sesgo de género“.

Por su parte, la parlamentaria Paula Olmos, cuestionó: “¿Por qué cuando sale una mujer de un cargo de poder la primera opción vuelve a ser un hombre?”.

En este marco, aseveró que “cada vez que una ministra sale del Gobierno, y su reemplazo es un hombre, no estamos hablando solamente de un cambio de nombre, estamos hablando de quienes están ocupando los espacios de poder y de decisión en nuestro país. Si queremos avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria, la paridad y la representación de las mujeres no puede ser un discurso bonito, tiene que reflejarse en las decisiones concretas”.