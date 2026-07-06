Diversos restaurantes y cadenas de comida rápida se sumaron a la celebración con ofertas por tiempo limitado

Los fanáticos del pollo frito tienen una fecha especial para celebrar. Cada 6 de julio se conmemora el Día del Pollo Frito, una jornada que ha ganado popularidad en distintos países y que suele estar acompañada de promociones en cadenas de comida rápida y restaurantes.

Aunque no existe un registro oficial sobre el origen de esta celebración, con el paso de los años la fecha se ha convertido en una oportunidad para que diversas marcas ofrezcan descuentos y promociones especiales para quienes disfrutan de este clásico plato.

El Día del Pollo Frito: revisa las promociones desde $10 y el origen de esta popular celebración

En Chile, varias empresas se han sumado a la conmemoración con ofertas por tiempo limitado. Entre ellas destaca una promoción del KFC que permite comprar cuatro strips de pollo por $1.000, disponible durante la jornada y sujeta a las condiciones de cada local participante.

En el marco del Día del Pollo Frito, Barrio Chick’en anunció una promoción que permite comprar una segunda Chicken Crispy Palta Mayo por solo $10 al adquirir la primera en sus locales. El beneficio estará disponible por tiempo limitado y contempla un máximo de dos usos por persona.

El pollo frito es uno de los platos más consumidos a nivel mundial y se caracteriza por su preparación, que consiste en cubrir el pollo con una mezcla de harina y condimentos antes de freírlo hasta obtener una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. Además de la receta tradicional, existen múltiples versiones que incorporan especias, marinados y diferentes tipos de rebozado.

Como ocurre con este tipo de promociones, se recomienda revisar las condiciones, horarios, stock disponible y locales adheridos antes de acudir a comprar, ya que las ofertas pueden variar según la ciudad o la sucursal.