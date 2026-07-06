Lluvia en Santiago: qué días y cuántos mm caerían esta semana en la Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo para Santiago durante los próximos días y qué otras regiones podrían tener precipitaciones.

Una ligera lluvia cayó el pasado fin de semana en la Región Metropolitana, la cual podría volver de manera más intensa a Santiago durante los próximos días

De acuerdo al pronóstico del tiempo del Instituto Meteorológico de Noruega (Yr.no), el viernes 10 de julio podrían se podrían registrar precipitaciones en la capital, donde se proyecta la caída de 17 milímetros.

Aquella jornada comenzará con el cielo nublado, con una temperatura de 14°C y viento ligero. A partir de las 14:00 horas, el modelo noruego prevé 4,6 milímetros de lluvia hasta las 20:00 horas.

Tras ello, entre las 20:00 y las 02:00 horas del sábado podrían caer 12 milímetros de precipitación, la franja más intensa de toda la jornada.

Según el modelo ECMWF que utiliza Meteored, existe probabilidad de lluvia durante la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de julio en la Región Metropolitana, aunque el evento se concentraría en la zona precordillerana y cordillera.

Las regiones que tendrán lluvia esta semana

Por su parte, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que estos son los días y las regiones que tendrán lluvia esta semana: