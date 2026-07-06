El fenómeno ha cobrado fuerza en redes sociales, generando dudas entre padres y especialistas sobre la construcción de la identidad y el impacto del entorno digital en los más jóvenes.

Una comunidad que durante años permaneció en espacios reducidos de internet hoy está alcanzando una mayor visibilidad gracias a las redes sociales. Se trata de los Otherkin, personas que afirman sentirse identificadas, de manera parcial o total, con seres no humanos, como animales, criaturas mitológicas o personajes fantásticos.

En plataformas como TikTok, este fenómeno ha experimentado un importante crecimiento, acumulando millones de publicaciones y despertando conversaciones sobre identidad, adolescencia y el papel que cumplen las redes sociales en la construcción del sentido de pertenencia.

¿Qué son los Otherkin? El fenómeno que gana fuerza en Tik Tok y preocupa a algunos padres

De acuerdo con Carolina Cáceres, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad UNIACC, este tipo de identificación puede estar vinculado a procesos propios del desarrollo personal, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

La especialista explica que factores como la creatividad, la imaginación, la búsqueda de una identidad propia y el deseo de formar parte de una comunidad pueden llevar a algunas personas a sentirse representadas por seres no humanos o fantásticos. Para algunos, esta identificación también puede convertirse en una forma de expresar emociones o aspectos de su personalidad que les resulta difícil comunicar de otra manera.

¿En qué se diferencia de los Therian?

Aunque ambos conceptos suelen confundirse, existen diferencias. Mientras los Therian manifiestan una conexión profunda con animales reales y utilizan esas características para describir quiénes son, los Otherkin pueden identificarse también con criaturas mitológicas, seres sobrenaturales o personajes de fantasía.

Desde la psicología, ambas experiencias pueden entenderse como formas de exploración de la identidad y no implican, por sí solas, la presencia de un trastorno de salud mental.