Accidente en La Araucanía: bombera de 20 años muere y comandante es detenido por conducir bajo la influencia del alcohol

El accidente dejó además a otros seis voluntarios con diversas lesiones, de los cuales dos permanecen en estado de mayor gravedad.

Una profunda conmoción provocó el fatal accidente protagonizado por un carro del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, en la región de La Araucanía, luego de que una voluntaria de 20 años falleciera y otros seis bomberos resultaran lesionados mientras se dirigían a atender una emergencia.

La víctima fue identificada como Nicol Ceballos Acuña, quien perdió la vida tras el volcamiento de la unidad bomberil ocurrido durante la mañana del domingo en las cercanías de la localidad de Barros Arana, cuando el vehículo se desplazaba hacia un incendio estructural en el sector de la cancha El Escudo, en las proximidades de Nueva Imperial.

Tragedia en La Araucanía: bombera de 20 años muere y comandante es detenido por conducir bajo la influencia del alcohol

Con el paso de las horas, la Fiscalía confirmó que el conductor del carro, identificado como Carlos Llanos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, dio positivo a consumo de alcohol en la prueba respiratoria practicada tras el accidente.

Desde el Ministerio Público precisaron que el examen preliminar arrojó un rango que la legislación sanciona como conducción bajo la influencia del alcohol, resultado que deberá ser confirmado mediante la alcoholemia correspondiente.

Llanos también resultó lesionado, aunque fuera de riesgo vital, y permanece detenido. Su formalización quedó prevista para esta jornada, aunque el desarrollo de la audiencia dependerá de su estado de salud.

El accidente dejó además a otros seis voluntarios con diversas lesiones, de los cuales dos permanecen en estado de mayor gravedad.

El alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, confirmó las consecuencias del siniestro señalando que “producto del accidente se confirmó preliminarmente el fallecimiento de una voluntaria identificada con las iniciales N.C.A., además de seis voluntarios lesionados, quienes fueron atendidos por los equipos de emergencia”.

La autoridad comunal agregó que “las circunstancias que originaron el volcamiento están siendo investigadas por los organismos competentes”, mientras continúan las diligencias para establecer la dinámica del accidente.