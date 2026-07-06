Bancada PS confirma que recurrirá al TC para impugnar megarreforma: “Pretende amarrar sus efectos por 25 años”

A juicio de los legisladores del PS, el plazo de invariabilidad tributaria que propone el Ejecutivo “atenta contra la soberanía popular”.

La bancada de diputados Partido Socialista (PS) oficializó una decisión que ha sido sondeada por la oposición desde hace semanas: recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar uno de los aspectos centrales de la megarreforma del Gobierno: la invariabilidad tributaria.

Desde que la también llamada Ley de Reconstrucción Nacional fue aprobada en general en el Senado —con votos en contra y una abstención de la oposición— en la izquierda no cerraron por completo la puerta a hacer reservas de constitucionalidad.

PS califica proyecto como “Ley de los Súper Ricos”

En la tarde de este lunes, los legisladores del PS arremetieron contra lo que denominan la “Ley de los Súper Ricos” mediante un comunicado. “Esta reforma amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales. Pero además contiene un elemento especialmente grave: pretende amarrar sus efectos por 25 años”, criticaron en alusión a la indicación sobre invariabilidad tributaria que propone el Ejecutivo para inversiones que superen los US$ 50 millones.

“Eso significa que ningún gobierno elegido democráticamente por el pueblo en las próximas décadas podría corregir sus consecuencias. Una mayoría circunstancial de hoy quiere ponerle un candado a las mayorías de mañana. Eso atenta contra la soberanía popular”, añadieron.

Junto con criticar que el Gobierno esté intentando empujar esta reforma sobre la base de “supuestos económicos inciertos” que han sido advertidos por especialistas, justificaron su decisión de recurrir al TC: “Vamos a defender la democracia, la soberanía popular y la libertad de los chilenos y chilenas de elegir un camino distinto. Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”-