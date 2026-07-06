La Moneda descarta “contradicciones” entre Kast y Quiroz por dispar mirada sobre presente económico de Chile

Claudio Alvarado se refirió a las posturas disímiles expresadas por el presidente y su ministro de Hacienda.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, descartó que existan “contradicciones” entre el presidente José Antonio Kast y Jorge Quiroz, quienes dejaron ver una mirada dispar respecto al presente económico que enfrenta Chile.

Esto, luego que el mandatario indicara desde Uruguay que “Chile vive hoy día una urgencia, que es algo que nosotros visualizamos durante la campaña e íbamos señalando permanentemente, que había una especie de estancamiento estructural por una falta de crecimiento y por el aumento de las tasas de desempleo”.

Esta postura fue descartada por el titular de Hacienda, quien declaró a La Tercera que “les tengo una buena noticia. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión. Estamos preocupados de nuestras metas fiscales y eso significa que estamos siguiendo las recaudaciones con máxima continuidad y ojalá en tiempo real”.

En esta línea, Quiroz recalcó que “estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de Reconstrucción”.

Ante estas miradas disímiles, el ministro Claudio Alvarado expresó que “como Gobierno desde el 11 de marzo hemos estado preocupados de generar acciones que contribuyan a cambiar el eje de la acción económica y por eso la importancia del proyecto de Reconstrucción, que nos va a permitir mayor competitividad tributaria, nos va a permitir desregular los procesos de autorización de inversiones, va a generar mayor confianza, esa mayor confianza va a traer recursos hacia nuestro país, se van a generar obras concretas que al final del día van a terminar en mayor número de empleos”.

Es por esto que dejó en claro que “aquí yo no veo contradicciones. Veo que hay una preocupación de un gobierno y de los ministros para que nuestra economía vuelva a crecer y para que las personas en el corto plazo puedan tener una oportunidad de empleo”.