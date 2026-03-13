¿Adiós al pavo? Agrosuper tramita proyecto por US$160 millones para procesar más pollo y producción nacional cayó 80% en 2025

La principal avícola del país -controlada por la familia Vial- comenzó en 2024 una reconversión de la producción de pavo hacia pollo, plan que tiene una parte clave en las plantas de la empresa que originalmente trabajaban esta carne.

El año pasado la polémica escaló luego de que los consumidores acusaran que la carne de pavo estaba mezclada con carne de pollo, además de la escasez de productos como la tradicional pechuga de pavo y el aumento de los precios. Parte de la explicación fue la decisión de la mayor productora local, Agrosuper, de reordenar su producción en Chile.

La principal avícola del país -controlada por la familia Vial- comenzó en 2024 una reconversión de la producción de pavo hacia pollo, plan que tiene una parte clave en las plantas de la empresa que originalmente trabajaban esta carne.

“En el segmento carnes, nos encontramos ejecutando nuestro proceso de transformación productiva en el negocio del pavo, adaptando nuestras operaciones para la crianza de pollo. Este proceso se ha desarrollado de manera gradual a partir de la reconversión de 25 sectores de crianza a pollos broiler (correspondiente al 100%), los cuales se encuentran en operación”, dijo la empresa a sus inversionistas.

Millonario proyecto

En ese contexto, la planta de procesos de Agrosuper en La Calera atraviesa importantes cambios y se encuentra en plena evaluación ambiental su reconversión. El 27 de febrero se ingresó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, con un costo de US$ 160 millones.

Lo anterior les permitirá e procesar 94 millones de pollos al año y 270 mil toneladas de carne de ave. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitó a 22 servicios públicos que se pronuncien respecto de la DIA y ya comenzaron las primeras reuniones entre la empresa y las autoridades para entregar detalles del proyecto. En régimen, la planta empleará a poco más de 1.000 trabajadores.

Al respecto Agrosuper señaló a El Dínamo que esto responde a distintos factores, como la disminución del consumo mundial de pavo -por cambios en los hábitos de los consumidores- y el alza de la demanda nacional e internacional de pollo.

“Nuestra planta La Calera ha sido parte clave de este proceso. Durante el segundo semestre del año pasado finalizó la primera etapa de la remodelación, lo que permite al día de hoy tener una operación parcial de la misma. Este nuevo ingreso a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental responde a la segunda etapa de esta modernización, con lo que se busca maximizar la eficiencia y capacidad de producción de esta planta, operando siempre bajo los más altos estándares ambientales”, detalló la empresa.

El adiós del pavo

A nivel doméstico e internacional, la venta y exportación de carne de pavo es el negocio más pequeño de Agrosuper, representando ingresos por US$ 126 millones, frente a los US$ 1.129 millones del cerdo, US$ 1.123 millones del salmón Atlántico y US$ 1.082 millones del pollo.

Respecto del pavo, de acuerdo con datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en 2025 la producción nacional cayó sobre 80%. En enero de 2026 solo se procesaron 621 toneladas, frente a 3.351 toneladas en el mismo mes de 2025 y más de 6.000 toneladas en enero de 2024.

Agrosuper seguirá comercializando pavo -a través de otros proveedores.