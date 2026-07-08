Los clientes de BancoEstado que utilicen Cuenta RUT podrán acceder durante julio a una serie de descuento en distintos comercios del país. Los beneficios abarcan restaurantes, comida rápida, farmacias, combustible, vestuario, transporte y panoramas familiares.

Para hacer efectivas las promociones, los pagos deben realizarse con tarjetas BancoEstado o mediante la aplicación Rutpay, dependiendo de las condiciones de cada convenio. Además, cada oferta cuenta con fechas, topes y modalidades específicas, por lo que se recomienda revisar sus respectivas bases antes de comprar.

Hasta 50% de descuento con Cuenta RUT: conoce las promociones vigentes para julio

Restaurantes y comida rápida

McDonald’s: 40% de descuento en todo el menú comprando a través de la app entre el 24 y el 31 de julio.

Domino’s Pizza: 40% de rebaja todos los días en compras presenciales, online y Call Center.

PedidosYa: 30% de descuento diario en compras online, con un tope de $5.000.

Juan Maestro: 30% de descuento los martes en locales presenciales.

Barrio Chick’en: 30% de rebaja presencial todos los martes.

Doggis: 30% de descuento en compras presenciales los martes.

Papa Johns: 25% de descuento los domingos en compras realizadas por la web o la aplicación.

Salud, transporte, vestuario y combustible

Farmacias Ahumada: Hasta 40% de descuento pagando con Rutpay y 30% con tarjetas BancoEstado en productos seleccionados.

Maicao: Hasta 40% de rebaja en medicamentos y vitaminas seleccionadas los lunes y viernes.

Ansaldo Toys: 40% de descuento los martes y miércoles en compras presenciales y online.

FlixBus: 40% de descuento para viajar los lunes y sábados.

Nike: 30% de descuento en productos seleccionados del sitio web los lunes y miércoles.

MDF: 30% de descuento todos los días en compras presenciales y online.

Copec: Rebaja de $100 por litro de combustible pagando con Rutpay los martes.

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