Los clientes de BancoEstado que utilicen Cuenta RUT podrán acceder durante julio a una serie de descuento en distintos comercios del país. Los beneficios abarcan restaurantes, comida rápida, farmacias, combustible, vestuario, transporte y panoramas familiares.
Para hacer efectivas las promociones, los pagos deben realizarse con tarjetas BancoEstado o mediante la aplicación Rutpay, dependiendo de las condiciones de cada convenio. Además, cada oferta cuenta con fechas, topes y modalidades específicas, por lo que se recomienda revisar sus respectivas bases antes de comprar.
Hasta 50% de descuento con Cuenta RUT: conoce las promociones vigentes para julio
Restaurantes y comida rápida
- McDonald’s: 40% de descuento en todo el menú comprando a través de la app entre el 24 y el 31 de julio.
- Domino’s Pizza: 40% de rebaja todos los días en compras presenciales, online y Call Center.
- PedidosYa: 30% de descuento diario en compras online, con un tope de $5.000.
- Juan Maestro: 30% de descuento los martes en locales presenciales.
- Barrio Chick’en: 30% de rebaja presencial todos los martes.
- Doggis: 30% de descuento en compras presenciales los martes.
- Papa Johns: 25% de descuento los domingos en compras realizadas por la web o la aplicación.
Salud, transporte, vestuario y combustible
- Farmacias Ahumada: Hasta 40% de descuento pagando con Rutpay y 30% con tarjetas BancoEstado en productos seleccionados.
- Maicao: Hasta 40% de rebaja en medicamentos y vitaminas seleccionadas los lunes y viernes.
- Ansaldo Toys: 40% de descuento los martes y miércoles en compras presenciales y online.
- FlixBus: 40% de descuento para viajar los lunes y sábados.
- Nike: 30% de descuento en productos seleccionados del sitio web los lunes y miércoles.
- MDF: 30% de descuento todos los días en compras presenciales y online.
- Copec: Rebaja de $100 por litro de combustible pagando con Rutpay los martes.
Entretención y panoramas
- Cinépolis: Hasta 50% de descuento con Rutpay y 40% con tarjetas BancoEstado entre el 22 y el 31 de julio.
- Fantasilandia: 30% de descuento en entradas compradas online.
- KidZania Santiago: 30% de descuento en entradas durante todo julio.
- Movistar GameClub: 30% de descuento en pases de juego, Salas Pro y Sim Racing.