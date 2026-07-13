Hasta 150 mm de lluvia: lo que tienes que saber del sistema frontal que llega el miércoles a la zona central

El fenómeno se iniciará durante la noche de este miércoles y se extenderá hasta las primeras horas del sábado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) atribuyó a un sistema frontal las precipitaciones que llegarán esta semana a la zona central del país, las que oscilarían entre 140 y 150 milímetros en las regiones de Coquimbo y Metropolitana.

De acuerdo con lo proyectado, en estas áreas el fenómeno se iniciará durante la noche de este miércoles y se extenderá hasta las primeras horas del sábado.

Se estima que, junto con las precipitaciones, el sistema frontal conllevará lluvias, vientos moderados y precipitaciones de nieve en los sectores cordilleranos.

El experto de la DMC, Elio Brufort, manifestó que el fenómeno estará “apoyado por un río atmosférico de categoría intensa” y afectará desde la Región del Biobío hasta la Región de Coquimbo.

En esa línea, el primero de los avisos por “precipitaciones normales a moderadas” estará vigente entre la mañana del martes 14 y la noche del miércoles 15 de julio en sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Alertan de anegamientos por la lluvia en la Región Metropolitana

Sobre las precipitaciones en la Región Metropolitana, las autoridades recomiendaron especial precaución en los sectores urbanos de la capital, ya que se espera que las precipitaciones más intensas se concentren en breves lapsos de tiempo, aumentando el riesgo de anegamientos en calles y pasos bajo nivel.

Por su parte, el director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 (DGF-UChile, CR2), Roberto Rondanelli, le explicó a 24 Horas que “lloverá parejamente en todas partes y mucho; son montos importantes. No es una lluvia cualquiera, es intensa“.

“Esperamos montos acumulados de más de 100 milímetros” en todo el evento, aseguró, agregando que en zonas cordilleranas esta cifra superaría los 400 o 500 milímetros, recalcó el también académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.