Rincón adelanta decreto de racionamiento eléctrico: “Está en revisión para ser firmado por el presidente”

La titular de Energía precisó que la medida es de carácter preventivo y busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico, ante la escasez hídrica.

AGENCIA UNO

Ximena Rincón, ministra de Energía, declaró que trabajan en un decreto de racionamiento eléctrico para enfrentar el déficit de lluvias, apuntando que está en la etapa final de su tramitación para luego ser firmado por el presidente José Antonio Kast.

La titular de Energía precisó que la medida es de carácter preventivo y busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico, ante la escasez hídrica.

“El decreto está en revisión para que sea firmado por el presidente de la República”, puntualizó la ministra Rincón, quien detalló que el objetivo es contar con herramientas para hacer frente a eventuales contingencias y así evitar cortes de luz.

“El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz. Vale decir, lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica”, precisó la titular de Energía.

Rincón agregó que “para eso obviamente hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas básicamente”.

“El trabajo es preventivo, vale decir, evitar cortes de luz ¿por qué? Porque queremos mantener el suministro en todo el país”, sentenció la ministra de Energía.