Alerta por desbordes de ríos: Google proyecta riesgo de inundaciones en varias regiones de Chile

El avance de un potente sistema frontal, acompañado por un río atmosférico de categoría 5, mantiene bajo vigilancia a gran parte del país.

Ante la llegada de un intenso sistema frontal en gran parte del país, la plataforma Google Flood Hub emitió una alerta por posibles inundaciones fluviales y desbordes de ríos en distintas zonas del país durante los próximos días.

La herramienta a la que puedes acceder haciendo clic ACÁ, clasifica el riesgo en cinco categorías: normal, sin datos, advertencia, peligro y extrema, siendo el nivel más preocupante el detectado en el río Choapa, en la Región de Coquimbo.

Según Google, este curso de agua se encuentra en nivel “Peligro”, con una proyección que anticipa inundaciones fluviales y un caudal que podría alcanzar su nivel más alto desde 1997 durante el sábado 18 de julio.

En tanto, en la Región Metropolitana, tanto el río Mapocho como el río Maipo aparecen bajo categoría “Advertencia”, con estimaciones que apuntan a niveles de agua similares a los registrados durante los temporales ocurridos en 2023.

Río atmosférico categoría 5: expertos explican su impacto

El sistema frontal estará acompañado por un río atmosférico que, de acuerdo con las proyecciones, podría alcanzar la categoría 5, el nivel más alto de la escala utilizada internacionalmente para medir este tipo de fenómenos.

Sin embargo, el académico de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Raúl Valenzuela, explicó que una clasificación elevada no implica necesariamente una catástrofe.

“Podemos imaginar un río atmosférico como un río que no fluye sobre la superficie, sino en la atmósfera. En lugar de transportar agua líquida, transporta vapor de agua que, al condensarse, da origen a las precipitaciones”, señaló el especialista.

El investigador precisó que la intensidad de estos eventos depende tanto de la cantidad de vapor de agua transportado como del tiempo que permanece sobre una misma zona.

Asimismo, indicó que el fenómeno previsto sería un río atmosférico frío, condición que favorecería precipitaciones de nieve en sectores cordilleranos, disminuyendo el riesgo de aumentos repentinos en los caudales.

“El impacto depende también de las características del río atmosférico y de las condiciones del territorio donde precipita”, indicó.

En la misma línea agregó que “Esperamos un evento severo, pero con un desarrollo más gradual, lo que reduce la probabilidad de crecidas repentinas e inundaciones asociadas a un ascenso rápido de los caudales”, sostuvo.