Quiroz da portazo a propuesta de senador Araya sobre combustibles: “Nunca ha estado sobre la mesa de negociación”

Pero el senador Pedro Araya tampoco encontró respaldo en el PPD, donde Carolina Tohá calificó su propuesta de “populista” y que no representa a la colectividad.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso de la propuesta del senador Pedro Araya (PPD), de considerar una rebaja en el impuesto a los combustibles para reactivar el acuerdo que tenía el Gobierno con su bancada, en el marco de la discusión de la megarreforma.

El secretario de Estado, que vio como su proyecto fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, fue claro en precisar que “vamos avanzando y aprobando los ejes fundamentales de este proyecto que esperamos que pronto pueda ver la luz para traer de regreso el progreso a nuestro país”.

Quiroz puntualizó que hay “buen ánimo de mirar ciertas cláusulas y normativas. Hay muchos más votos que una estricta mayoría oficialista, pero tampoco hay que quedarse en las pequeñeces. Ya la discusión de quién va, quién no va, que dijo una cosa, que lo otro no… No va por ahí la cosa, la cosa va más bien por el progreso de Chile, el desarrollo, y aprobemos este proyecto lo antes posible”.

Consultado sobre la iniciativa del senador Araya de considerar una rebaja en el impuesto específico a los combustibles, Jorge Quiroz fue tajante: “El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa y no está arriba de la mesa. El tema fiscal es muy serio y por ello, desde este ministerio no lo hemos considerado tocar”.

“La responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra. Esto es algo serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable. Nunca lo va a ser”, sentencio.

Pero el senador Pedro Araya tampoco encontró respaldo en el PPD, donde Carolina Tohá calificó su propuesta de “populista” y que no representa a la colectividad.

En entrevista con T13, la ex candidata presidencial dejó en claro que “como postura de partido no está, pero aparentemente el senador Araya si tiene una posición personal en esto, y yo espero que quede claro que es de él y no arrastre al resto y, ojalá, no prenda el gobierno tampoco, porque creo que eso ya es la distorsión total. Es una medida súper populista, a todo el mundo nos encantaría que nos bajara el impuesto a los combustibles“.