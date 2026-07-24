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Día del Niño 2026: conoce la fecha de la celebración en Chile

La tradicional celebración volverá a reunir a las familias chilenas para festejar a los más pequeños del hogar.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Con el avance del calendario de 2026, las familias en Chile ya comienzan a mirar una de las fechas más esperadas del año: el Día del Niño y la Niña, ya que se ha transformado en una instancia tradicional para compartir con los más pequeños del hogar, entregar obsequios y realizar actividades familiares.

La jornada llega después de otras celebraciones familiares como el Día de la Madre y el Día del Padre, y suele ser impulsada también por el comercio con distintas promociones y panoramas.

Día del Niño 2026: conoce la fecha de la celebración en Chile

Aunque la conmemoración nacional se realiza en agosto, a nivel internacional existe otra fecha reconocida por organismos como Unicef que es el 20 de noviembre se recuerda el Día Mundial de la Infancia. Esta fecha tiene relación con hitos importantes impulsados por la Organización de Naciones Unidas, como la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Desde Unicef explican que esta jornada busca no solo celebrar a niños y niñas, sino también generar conciencia sobre la protección de sus derechos y su bienestar.

Según la organización, el Día Universal del Niño es “un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.

En Chile, la celebración se mantiene fijada para el segundo domingo de agosto, por lo que este año la fecha escogida será el domingo 9 de agosto.

De esta forma, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 será la fecha en que Chile volverá a celebrar oficialmente el Día del Niño, una ocasión que busca reunir a las familias y reforzar la importancia del cuidado, respeto y desarrollo de la infancia.

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