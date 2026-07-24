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Nicolás Eyzaguirre relata experiencia con embarazo inviable y tilda de “fanáticos” a impulsores de proyecto de latidos fetales

Ignacio Walker se sumó a las palabras de Eyzaguirre y sostuvo que “este proyecto de ley es completamente aberrante, o sea esto es realmente transformar un drama en una tragedia”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda, relató su experiencia con un embarazo inviable para expresar su rechazo al proyecto de diputados libertarios y republicanos, que busca obligar a las mujeres que quieran acceder a un aborto en tres causales a escuchar los latidos fetales.

En declaraciones a radio Cooperativa, el otrora secretario de Estado confesó que “yo pasé por una de estas circunstancias de inviabilidad de la vida, que fue atroz. Llegó a término por supuesto y nació, y murió, y francamente yo no sé en qué mente puede concebirse que la madre tenga que escuchar los latidos del corazón de un niño que va a morir. No tengo palabras para decir el horror que me crea una cosa como esta, no tengo palabras”.

Nicolás Eyzaguirre planteó que “este no tiene destino a menos que quienes estamos en posiciones más convergentes hacia el centro, ya sea de la izquierda o la derecha, no seamos capaces con claridad de decir las cosas cuando hay que decirlas, cuando hay cuestiones que son obra de fanáticos, esto es una revictimización, es una humillación de la madre, es una desconsideración, una infantilización que no admite matices”.

Ignacio Walker se sumó a las palabras de Eyzaguirre y sostuvo que “este proyecto de ley es completamente aberrante, o sea esto es realmente transformar un drama en una tragedia. Si a esa mujer que está afectada por algunas de las tres causales, imaginemos lo que significa riesgo para la vida de esa mujer o haber sido violada, o la inviabilidad fetal, es una situación desgarradora”.

“Empezar a introducir matices, la excepción a la regla, creo que nos desvía del tema central y de fondo, que es el desgarro cruel, degradante, respecto de la mujer que experimenta cualquiera de las tres causales. Creo que esto debe ser rechazado de plano“, argumentó el otrora canciller.

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