VIDEO – El curioso error de los billetes de $20 mil que puede hacerlo valer hasta $200 mil

Un particular defecto de impresión convirtió a algunos ejemplares en piezas buscadas por los coleccionistas.

Un particular error ocurrido durante la fabricación de algunos billetes de $20.000 los transformó en objetos especialmente buscados por los aficionados a la numismática.

Se trata de ejemplares que presentan una alteración fácilmente reconocible en su diseño y que, dependiendo de su estado de conservación, pueden alcanzar precios de hasta $200.000 en el mercado de coleccionistas.

La diferencia está en la ubicación del número de serie. Mientras en las unidades habituales este código aparece en la parte posterior del billete, en los ejemplares defectuosos quedó estampado en el anverso.

Esta modificación no corresponde al diseño habitual y permite identificar rápidamente las piezas que podrían tener un valor superior al de su denominación.

El curioso error de los billetes de $20 mil que puede hacerlo valer hasta $200 mil

El coleccionista Ignacio Villalón, responsable de la plataforma Error Coins Chile, consiguió uno de estos ejemplares pagando diez veces su valor original. La pieza, además de presentar el defecto de fabricación, se encontraba en excelentes condiciones, un factor que influye directamente en el precio que pueden alcanzar este tipo de objetos entre los coleccionistas.

El origen de la particularidad estaría en una equivocación durante el proceso industrial, ya que el pliego de papel habría ingresado invertido a la máquina encargada de incorporar las series, provocando que el identificador terminara ubicado en el lado contrario al habitual. “Probablemente se equivocaron al poner el pliego, lo pusieron al revés y quedó de esta forma”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.

Aunque podrían existir más unidades con esta característica, hasta ahora solo cinco han sido identificadas dentro del circuito de coleccionistas. La estimación apunta a que podrían existir hasta 40 ejemplares, considerando que esa es la cantidad de billetes que puede contener un pliego antes de ser separado individualmente.